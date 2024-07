Wiz rifiuta l’offerta di Google, si concentrerà sull'IPO

Alphabet

(Teleborsa) - Salta l'acquisizione di Wiz da parte di Google. La startup israeliana di cybersicurezza ha rifiutato un’offerta di acquisto da 23 miliardi di dollari presentata Google (), affermando che perseguirà la via della quotazione in borsa.Si tratta di un duro colpo per Alphabet, in un mercato dei servizi cloud estremamente competitivo, vista la presenza di"So che l'ultima settimana è stata intensa, con lo scalpore per una potenziale acquisizione. Pur essendo lusingati dalle offerte ricevute, abbiamo scelto di continuare il nostro percorso di costruzione di Wiz", ha dichiarato