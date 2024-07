Alstom si aggiudica un contratto da 4 miliardi di euro in Germania

Alstom

(Teleborsa) -- leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile - si è aggiudicata un contratto per la fornitura diAdessia Stream alle autorità locali per il trasporto ferroviario di passeggeri go.Rheinland e Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) per larete S-Bahn di Colonia, in Germania. Il contratto, spiega una nota, comprende anche un accordo di full-service a lungo termine, che significa che Alstom sarà responsabile della manutenzione dei treni per un periodo di 34 anni. Questo rappresenta il più grande ordine di Alstom in Germania, con un valore complessivo di oltre 4 miliardi di euro., afferma: “La nuova generazione di veicoli per la S-Bahn di Colonia avrà un impatto decisivo sul trasporto pubblico della regione e sul paesaggio urbano per i decenni a venire. Alstom fornirà treni confortevoli e innovativi, offrendo un’esperienza di viaggio di alto livello ai passeggeri e ponendo un forte accento sull’accessibilità.Siamo particolarmente soddisfatti del fatto che go.Rheinland e Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ci abbiano affidato non solo la consegna dei veicoli, ma anche la loro manutenzione per l'intero ciclo di vita.”, adattato alle esigenze e ai requisiti specifici della nostra regione. In questo modo, innalziamo gli standard della flotta della S-Bahn e non vediamo l'ora di utilizzare questi treni”, affermaOliver Wittke, portavoce del consiglio di amministrazione della VRR, aggiunge: “Sia il layout esterno che quello interno dei nuovi treni della S-Bahn ci consentiranno di offrire ai passeggeri servizi stabili e di qualità superiore.”, a seconda della parte della rete in cui verranno utilizzati. La versione più corta è composta da 9 vagoni e ha una lunghezza di quasi 150 metri, mentre la versione più lunga è composta da 11 vagoni ed è lunga quasi 170 metri. Il treno è stato sviluppato per soddisfare le esigenze dei passeggeri sia per la breve che per la lunga percorrenza, con un mixdi moduli innovativi e flessibili che offrono la migliore combinazione possibile di posti in piedi e a sedere. La versione corta e quella lunga del treno offrono una capacità totale di oltre 1.150 e 1.340 passeggeri, rispettivamente. Entrambe le versioni hanno una velocità massima di 140 km/h.Lo sviluppo dei treni è affidato al sito Alstom di Hennigsdorf, in Germania, mentre la produzione dei veicoli avverrà nello stabilimento Alstom di Bautzen, in Germania.