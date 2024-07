Germania, indice GFK agosto migliora a -18,4 punti

(Teleborsa) - Attesa in miglioramento lanel mese di2024. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -18,4 punti, rispetto al -21,6 di luglio (dato rivisto da un preliminare di -21,8). La lettura è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano una risalita del sentiment fino a -21,1 punti.Migliorano anche le aspettative sulla, con l'indicatore che sale di 7,3 punti a quota +9,2. Aumenta di 4,6 punti l'indicatore sullache si attesta a -8,4 punti. Quello sullesale di 11,5 punti e si posiziona a +19,7 punti."La ripresa del clima di consumo nel mese di luglio è dovuta soprattutto alle maggiori aspettative di reddito dei tedeschi. Ma anche l'euforia che gli Europei di calcio in Germania hanno suscitato in molte fasce della popolazione ha un ruolo importante - spiega Rolf Buerkl, esperto di consumatori -. Non appena si è verificato questo buon umore, può anche scomparire di nuovo".