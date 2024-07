Maire, Nextchem si aggiudica studio fattibilità su anidride maleica in Nord America

Maire

(Teleborsa) -annuncia che Nextchem (Sustainable Technology Solutions), attraverso la propria controllata CONSER, licensor di tecnologie per derivati chimici ad alto valore e plastiche biodegradabili, si è aggiudicata in Nord America uno studio di fattibilità da parte di un importante operatore industriale per l’ottimizzazione di un impianto esistente di anidride maleica (MAN), parte di un sito di produzione di acido malico e fumarico.Lo studio di fattibilità si concentrerà sul revamping dell'impianto al fine di valutare possibili opportunità volte ad aumentare l'efficienza della produzione di anidride maleica grazie all'applicazione della tecnologia proprietaria di CONSER, anche in prospettiva di un potenziale aumento della capacità dell'impianto stesso.Tra le sue numerose applicazioni industriali, l'anidride maleica è un intermedio per la produzione di acido malico e acido fumarico, utilizzati per migliorare la consistenza, il sapore e la stabilità dei prodotti alimentari. In particolare, l'acido malico agisce come regolatore di acidità, contribuendo a mantenere i livelli di pH desiderati e a migliorare il sapore di alimenti e bevande; inoltre, l'acido malico è anche un precursore nella produzione di acido fumarico, un altro additivo alimentare utilizzato per scopi simili.ha commentato: “, rafforzando la nostra presenza in nuove aree geografiche. CONSER consolida la sua posizione di leader mondiale nel campo della tecnologia dell'anidride maleica e la sua offerta unica di fornitore di tecnologie di alto livello, migliorando anche i processi produttivi degli impianti in funzione.”