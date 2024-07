Prysmian, finanziamento per 450 milioni di euro dalla BEI per transizione energetica

Prysmian

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) e, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, hanno sottoscritto unper facilitare la trasmissione e distribuzione di energia elettrica in Europa.Prysmian utilizzerà le risorse messe a disposizione dalla BEI persottomarini ad altissima tensione, linee per cavi onshore ad alta tensione, oltre a miglioramenti tecnici su linee esistenti. Gli investimenti finanziati dalla BEI permetteranno a Prysmian di raddoppiare la propria capacità produttiva cavi estrusi nei tre stabilimenti di riferimento, passando da circa 2.000 km/anno a oltre 4.000 km/anno, si legge in una nota.In passato, la BEI hadi Prysmian in tutta Europa, contribuendo a supportare i centri di eccellenza di Prysmian nella produzione e promuovendo al contempo le energie rinnovabili e pulite con l'interconnessione di sistemi integrati di risorse rinnovabili, attraverso i sistemi in cavo."La BEI è la Banca del clima dell'UE e questo finanziamento dimostra il nostro impegno nel rafforzare la trasmissione di energia pulita in Europa - ha commentato- Attraverso questo accordo con Prysmian, contribuiamo a realizzare gli obiettivi di REPowerEU, mobilitando risorse significative per affrontare le sfide energetiche e ambientali più urgenti"."La Banca europea per gli Investimenti ha condiviso il nostro impegno constante nell'innovare i nostri prodotti e servizi per promuovere l'efficienza, che è fondamentale sia per rendere la transizione energetica più accessibile sia per attuarla più rapidamente, e questo prossimo passo evidenzia come l'Europa sia consapevole del ruolo essenziale che la nostra azienda sta svolgendo nella sua realizzazione", ha detto