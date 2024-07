OPA Retex su Alkemy al via dal 19 agosto al 20 settembre

Alkemy

(Teleborsa) - L'offerta pubblica di acquisto di, società controllata da, sul 100% del capitale dia 12 euro per azione si terrà dal prossimo 19 agosto fino al 20 settembre. E' quanto si legge in una nota diffusa a seguito dell'approvazione della Consob del prospetto informativo.L'obiettivo dell'operazione è ildal listino di Piazza Affari.L’ingresso di Alkemy nel nuovo gruppo – che continuerà a beneficiare della presenza nel capitale della propria capogruppo di un azionista quale FSI – "consentirebbe all’Emittente di consolidare il proprio posizionamento competitivo e continuare il proprio percorso di crescita per linee esterne. Infine, a giudizio dell’Offerente, la creazione del nuovo gruppo consentirebbe alle società partecipanti (inclusaAlkemy) di beneficiare di accresciute capacità di attrazione, incentivazione e retention dei migliori talenti".