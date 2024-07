Revolut riceve la licenza bancaria nel Regno Unito

(Teleborsa) -, fintech britannica con 40 milioni di clienti a livello globale (di cui 2 in Italia), ha ottenuto la licenza bancaria britannica con restrizioni dalla Prudential Regulation Authority (PRA), l'ente regolatore responsabile della supervisione del settore bancario del Regno Unito.Revolut entra ora nella fase di "mobilitazione", a volte definita "Autorizzazione con restrizioni", un passaggio comune per molte nuove banche nel Regno Unito.Non cambierà nulla per i clienti del Regno Unito durante questo periodo di restrizioni, che consiste nel consentire a nuove banche come Revolut di completare la creazione delle loro operazioni bancarie nel Regno Unito prima del lancio sul mercato. Fino ad allora, i clienti del Regno Unito possono continuare a utilizzare il loro conto di moneta elettronica Revolut come hanno sempre fatto.