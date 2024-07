Stellantis cede la maggioranza di Comau a One Equity Partners

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italiano-francese del settore automotive, e(OEP), società di private equity statunitense, hanno sottoscritto un accordo vincolante affinché OEP effettui un, azienda italiana di tecnologia, specializzata nell'automazione industriale e nella robotica avanzata.L'operazione fa parte dell'accordo strategico stipulato durante la fusione tra le ex FCA e Groupe PSA nel gennaio 2021 da cui è nata Stellantis. Ledell'operazione privata. La chiusura della transazione è prevista entro la fine del 2024."Negli ultimi 50 anni, Comau è diventata leader nel campo delle soluzioni di automazione - ha affermato- Questa operazione ha lo scopo di aiutare Comau a raggiungere la propria autonomia e rafforzare ulteriormente il suo successo a vantaggio di tutti i suoi stakeholder, in particolare i suoi dipendenti e i suoi clienti. Offre inoltre a Stellantis la possibilità di concentrarsi sulle attività del suo core business in Europa"."Comau è un'azienda leader nell'automazione industriale, con una tecnologia robotica all'avanguardia ed un enorme potenziale di crescita - ha dichiarato- Abbiamo una comprovata esperienza nell'esecuzione di complesse operazioni di carve-out aziendale e disponiamo delle risorse necessarie per aiutare Comau ad affermarsi ulteriormente come azienda di successo".L'Alessandro Nasi e ilPietro Gorlier manterranno le rispettive posizioni, così come il resto del management.