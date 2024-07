LU-VE, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

LU-VE

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 28,9 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando lasul titolo a "".Gli analisti hanno espressonelle stime per il 2024 (ricavi FY24 attesi a 25 milioni di euro da 45 milioni di euro). Nel 2025, la visibilità rimane bassa ma viene previsto comunque che l'attività raggiunga i 35 milioni di euro di ricavi (+10 milioni di euro). Nel 2025, viene stimato che anche il settore nucleare contribuirà ai ricavi con 15 milioni di euro. Infine, il core business tradizionale dovrebbe crescere del 3,7% YoY nel 2024 a 565 milioni di euro e del 4% YoY nel 2025.Viceversa, in termini di, il broker staper il 2024 e il 2025 rispettivamente di 40bp e 20bp. Nel complesso, avendo anche ridotto gli oneri finanziari, sta apportando piccole modifiche (+2,8%/+2,0%/+3,2%) all'EPS 2024/25/26. In termini di flusso di cassa, viene previsto un CapEx per il 2024 e il 2025 a 35 milioni di euro (da 40 milioni di euro). Grazie ad un'efficace gestione del NWC, stanno ancheIl nuovo target price è stato fissato per riflettere il miglioramento delle stime di generazione di cassa netta. "del gruppo e la sua importante diversificazione in aree promettenti - si legge nella ricerca - Il gruppo è stato in grado di rispondere tempestivamente al peggioramento delle prospettive per il business delle pompe di calore, realizzando risparmi sui costi che salvaguardano la redditività quest'anno e miglioreranno la leva operativa nei prossimi anni".