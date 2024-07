Olimpiadi al via a Parigi: questa serà la Cerimonia di Apertura in una città blindata

(Teleborsa) - Tutto pronto aper le. Questa serà si svolgerà lache si svolgerà a bordo di barche che percorreranno la Senna, passando per i monumenti parigini più iconici. È la prima volta che la cerimonia si terrà fuori da uno stadio. Imponenti anche le misure di sicurezza per proteggere atleti e spettatori: si attendono più disulle rive della Senna oltre a 80 capi di stato e di governo che sono stati invitati per assistere al via sotto la Piramide del Louvre. Sarannogli agenti di sicurezza presenti alla Cerimonia.Per scortare ici saranno un centinaio di barche con teste di cuoio, reparti speciali antiterrorismo, brigate di pronto intervento. Previsti tiratori scelti sugli elicotteri, 36 barche con uomini armati pronti a intervenire al minimo accenno di pericolo, 100 sommozzatori che perlustreranno il fondo del fiume alla ricerca diterroristici mentre i barconi con gli atleti scivoleranno lungo i 6 chilometri fra la gare d'Austerlitz e il Trocadéro.Pronti anche reparti per far fronte a, a. Dalle 10 di questa mattina stop alla circolazione di qualsiasi auto non autorizzata mentre gran parte delle fermate del metrò chiuderanno. Previsti anche controlli a tappeto anche per i pedoni. Misure di sicurezza garantite anche a place de la République, centro della protesta dei giovani francesi, dove è in programma una "controcerimonia" di apertura. Sono attesi circa 300 manifestanti dei gruppi cosiddetti "antagonisti".Daarriva la minaccia di un complotto appoggiato dall'Iran sarebbe stato ordito per colpire la delegazione israeliana mentre inè scattato un blitz antiterrorismo con l'arresto di 7 persone provenienti dall'Asia centrale, autoproclamatisi appartenenti allo "Stato islamico nel, una fazione dell'Isis. L'operazione è scattata "in via preventiva" alla vigilia dell'apertura delle Olimpiadi. I capi delle polizie dei paesi presenti hanno affrontato anche il tema dei cosiddetti "", sul tipo di quello della presunta minaccia di Hamas di colpire Parigi 2024, rivelatasi ieri un fake.