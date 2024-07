Webuild corre in Borsa dopo primo semestre positivo e portafoglio ordini record

Webuild

Webuild

(Teleborsa) -per, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, che ieri sera ha comunicato di avere undi 65 miliardi di euro, con visibilità ben oltre il piano 2023-25. Inoltre, la pipeline commerciale è superiore a 94 miliardi di euro, di cui 18 miliardi di euro di valore di gare presentate in attesa di aggiudicazione.La società ha evidenziato l'importante crescita internazionale: acquisiti 7,5 miliardi di euro di nuovi ordini da inizio anno, oltre il 65% del target per il 2024. Isono stati pari a 5,5 miliardi di euro, +20% rispetto al primo semestre 2023, superiori a quelli dell'intero anno 2019. L'è più che triplicato rispetto a giugno 2023.Ilè superiore a 1,4 miliardi di euro, con la posizione finanziaria netta positiva per il quarto semestre consecutivo, pur considerando la crescita a doppia cifra di ricavi e margini.Amplia il margine di guadagno, rispetto ai valori della vigilia e, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,539 e successiva a 2,639. Supporto a 2,439.