EcoEridania: in Borsa tra 4-5 anni, Nasdaq sarebbe "destinazione ideale"

(Teleborsa) -, azienda leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell'end of waste,. Lo ha detto Andrea Giustini, fondatore e presidente, in un'intervista a L'Economia de Il Corriere della Sera.Il gruppo ha chiuso ilcon un fatturato di 410,6 milioni di euro (+31,80% rispetto all’esercizio precedente) e un EBITDA di 98,9 milioni di euro (+56,23% rispetto all'esercizio precedente). I risultati delsono in linea con il piano industriale e mostrano un fatturato consolidato pari a 145,7 milioni di euro e un EBITDA pari a 32,7 milioni di euro."Siamo determinati a portare avanti il nostro piano al 2028 che prevede di superare il miliardo di fatturato e 250 milioni di EBITDA", ha detto Giustini, aggiungendo che "fra quattro-cinque anni, potremmo guardare alla Borsa e: avremo una bella storia da raccontare".Fondata a Genova nel 1988, EcoEridania nel corso degli anni si è affermata come azienda leader in Italia nei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di origine sanitaria e industriale. La struttura di EcoEridania è il risultato dell'di società operanti nel settore dei rifiuti speciali resa possibile anche grazie all'di investimento (nel 2011 Fondo Italiano d'Investimento SGR, nel 2013 Xenon, nel 2018 ICON Infrastructure).