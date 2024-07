Mossa (Banca Generali): beneficio all'ingresso per rilanciare i PIR

Banca Generali

(Teleborsa) - "Per sostenere glioccorre introdurre". Ne è convinto, amministratore delegato di, a proposito della freddezza degli investitori verso i PIR, secondo quanto dichiarato in un'intervista ad Affari e Finanza di Repubblica."Il beneficio differito dei PIR (non c'è prelievo fiscale sui guadagni a patto di mantenere l'investimento per almeno cinque anni, ndr) evidentemente non è ritenuto sufficiente da molti investitori - ha spiegato -verso le imprese sotto una certa dimensione, sull'esempio delle detrazioni relative alle PMI innovative".