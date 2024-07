Saipem e Curtiss-Wright, raggiunto traguardo per trattamento sottomarino dell'acqua

Saipem

Curtiss-Wright

TotalEnergies

Veolia

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, e, azienda statunitense attiva nei settori dell'industria aeronautica, della difesa e dell'energia, hanno: il completamento del processo di qualifica di un sistema di pompaggio sottomarino senza fluido-barriera e completamente elettrico.Sviluppata sulla base di soluzioni proprietarie ereditate dal settore nucleare, questa tecnologia consentirà l', estendendone così il ciclo di vita.Nel 2018, Saipem e Curtiss-Wright hanno firmato unper lo sviluppo di questa tecnologia: un prototipo in scala reale da 3 MW è stato prodotto e testato in acqua, attraverso un ampio programma specifico, che ha infine confermato le prestazioni, la robustezza e l'affidabilità attese.Questa nuova soluzione èsottomarino proprietarie di Saipem, tra cui SPRINGS, la tecnologia di desolfatazione sottomarina di cui sono proprietarie anche