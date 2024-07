Tesla corre con promozioni Piper Sandler e Morgan Stanley

Tesla

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,52%,i n scia al giudizio positivo formulato dagli analisti di Piper Sandler, secondo i quali la big USA dell'auto elettrica potrebbe aver finalmente decifrato il codice per la tecnologia FSD (full self-driving). Nonostante l'ottimismo palesato in passato da Tesla sulla tecnologia in questione, gli analisti ritengono che questa volta l'azienda abbia centrato il target e per questo segnalano un "buy" per il titolo.Nello stesso tempo un giudizio positivo arriva anche da Morgan Stanley, che ha promosso Tesla nella sua lista "Top Pick" del settore auto statunitense.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 231,8 USD, con il supporto più immediato individuato in area 226,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 222,6.