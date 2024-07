Airbus, utile in calo del 46% nel primo semestre per oneri nei sistemi spaziali

Airbus

(Teleborsa) -, colosso europeo attivo nella costruzione di aeromobili, ha comunicato che isono aumentati del 4% su base annua a 28,8 miliardi di euro neldel 2024 (primo semestre 2023: 27,7 miliardi di euro), riflettendo principalmente il numero di consegne di aerei commerciali e un volume maggiore nel business Air Power di Airbus Defence and Space.L'è stato pari a 1.391 milioni di euro (1° semestre 2023: 2.618 milioni di euro). Tale decremento riflette principalmente gli oneri contabilizzati nel business Sistemi Spaziali per 989 milioni di euro. L'è stato di 825 milioni di euro, in calo del 46%."La performance finanziaria del semestre riflette principalmente oneri significativi nel nostro business spaziale. Stiamo affrontando le cause profonde di questi problemi - ha affermatodi Airbus - Negli aerei commerciali, ci concentriamo sulle consegne e sulla preparazione delle fasi successive del ramp-up, affrontando al contempo le sfide specifiche della catena di fornitura e proteggendo l’approvvigionamento dei pacchetti di lavoro chiave".Glidi aeromobili commerciali sono stati pari a 327 (primo semestre 2023: 1.080 aeromobili) con ordini netti di 310 aeromobili dopo le cancellazioni (primo semestre 2023: 1.044 aeromobili). Ilammontava a 8.585 aerei commerciali alla fine di giugno 2024. Airbus Helicopters ha registrato 233 ordini netti (primo semestre 2023: 131 unità), di cui 38 H225 per la polizia federale tedesca nel secondo trimestre. Il valore degli ordini acquisiti da Airbus Defence and Space è stato di 6,1 miliardi di euro (primo semestre 2023: 6,0 miliardi di euro).