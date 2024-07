Alerion Clean Power, utile primo semestre scende a 17,7 milioni di euro

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha chiuso il primo semestre del 2024 conper 91,3 milioni di euro,rispetto ai 97,6 milioni di euro del primo semestre 2023. Il Margine operativo lordo (, al netto degli special items, è pari a 65,8 milioni di euro, rispetto ai 74,1 milioni di euro rilevati nell'analogo periodo del 2023.Ildel primo semestre 2024 è pari a 17,7 milioni di euro dopo imposte di periodo per circa 10,1 milioni di euro, in flessione rispetto al primo semestre 2023, pari a 25,8 milioni di euro, e riflette la diminuzione dei prezzi di vendita dell'energia elettrica rispetto ai valori straordinari raggiunti nei due anni precedenti.L'al 30 giugno 2024 è pari a 543,5 milioni di euro, in aumento di 84,8 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023 quando risultava pari a 458,7 milioni euro, la variazione riflette principalmente gli investimenti effettuati nel semestre in Romania ed in Italia ed il pagamento dei dividendi per 32,7 milioni di euro.Nel corso del 2024 il gruppo continuerà il programma diper la costruzione di nuovi impianti, in particolare in Romania e in Italia. Proseguirà inoltre l'attività di sviluppo di nuova capacità rinnovabile, per accrescere la pipeline di progetti nelle varie aree geografiche di interesse del Gruppo, oltre che in Italia e Romania, anche in Spagna e Regno Unito.