Fincantieri, 1° semestre in rosso con marginalità in crescita. Carico di lavoro record

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha chiuso ilconpari a 3.681 milioni di euro, +0,3% rispetto a euro 3.669 milioni nel 1H 2023. L'è in crescita del 16% a euro 214 milioni (euro 185 milioni nel 1H 2023), con un'accelerazione nei segmenti Sistemi, Componenti e Infrastrutture (euro 40 milioni, circa 6 volte il risultato del 1H 2023) e Offshore (+37% su base annua). L'è al 5,8%, in aumento rispetto al 5,0% del 1H 2023.Glipresentano un valore negativo pari a 92 milioni di euro (negativo per 74 milioni al 30 giugno 2023). Ilè negativo per 10 milioni di euro (positivo per 3 milioni nel primo semestre 2023).Laa debito per euro 2.424 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al 1H 2023 (2.813 milioni) e in lieve aumento rispetto al dato di fine 2023 (2.271 milioni).I nuovi ordini acquisiti pari a 7,6 miliardi di euro, più del triplo degli ordini del 1H 2023 (2,1 miliardi) e superiori al dato dell'intero 2023 (6,6 miliardi). Ilè pari a 2,1x e la pipeline commerciale è in rapida accelerazione, trainata dai settori navi da crociera e difesa. Ilammonta a 27,4 miliardi di euro, in crescita del 19% rispetto al dato di fine 2023, con carico di lavoro complessivo, a livelli record, pari a euro 41,1 miliardi, circa 5,4 volte i ricavi del 2023. Fincantieri segnala 7 navi consegnate da 5 stabilimenti e 96 navi in portafoglio con consegne previste fino al 2032"I numeri del semestre confermano e migliorano i risultati economico-finanziari che ci eravamo prefissati con ambizione nel 2022 nel nostro Piano Industriale - commenta l'- Le azioni intraprese, la focalizzazione di un management team forte e il senso di appartenenza a Fincantieri delle nostre persone hanno infatti trainato il miglioramento dei margini e la generazione di cassa"."Questi risultati consuntivi, uniti ad una performance commerciale record in tutti i business- ha aggiunto - Continua con soddisfazione il percorso di espansione tecnologica nella dimensione subacquea e nella transizione energetica e digitale".Fincantieri conferma i target di ricavi e EBITDA margin per il 2024 e: ricavi a circa euro 8 miliardi in crescita di circa il 4,5%; EBITDA margin intorno al 6%; rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA) previsto ad un valore compreso tra 4,5x e il 5,5x (esclusi gli effetti dell'aumento di capitale - valore tra il 3,7x e il 4,7x includendo l'effetto temporaneo dell'aumento di capitale), in miglioramento rispetto alla precedente guidance 2024 tra il 5,5x e il 6,5x.