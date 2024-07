Fineco, utile e ricavi in forte crescita nel 1° szemestre

Finecobank

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno conrispetto all'esercizio 2023, trainati dall’Investing (+11,9%) grazie all’effetto volumi e al crescente contributo di Fineco Asset Management, dal Brokerage (+13,0%)e dal Margine Finanziario (+10,7%).I costi operativi si sono attestati a 160,3 milioni, in aumento dell'11,0% (+6,7% escludendo l’aumento delle spese strettamente collegate alla crescita del business). Ilammonta a 498 milioni al 30 giugno 2024, in crescita del 9,2% a/a., in crescita del 9,8% escludendo gli oneri sistemici."I risultati positivi del primo semestre confermano l'ideale posizionamento di Fineco per rispondere alle nuove necessità dei risparmiatori italiani, grazie all'integrazione tra la rete di consulenza e le piattaforme proprietarie", ha spiegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank, aggiungendo "lo sviluppo della consulenza evoluta insieme al rafforzamento del brokerage evidenziano la forte spinta agli investimenti da parte della clientela e aprono nuove opportunità di crescita per la Banca".si attestano arispetto a giugno 2023. Il saldo della raccolta gestita risulta pari a 61,6 miliardi, in rialzo del 10,5%, il saldo della raccolta amministrata risulta pari a 42,1 miliardi (+33,2%), il saldo della raccolta diretta risulta pari a 27,6 miliardi (-3,3%). Al 30 giugno 2024gestiva masse per 32,9 miliardi: 21,8 miliardi nella componente retail (+16,9%) e 11,1 miliardi in quella istituzionale (+4,9%).Nel primo semestre sono statiIl numero dei clienti totali al 30 giugno 2024 è di 1.613.339.