Newlat Food, perfezionata l'acquisizione di Princes. Piano per migliorare costi

Newlat Food

(Teleborsa) -, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha. "Con l'acquisizione di Princes, realizziamo una visione iniziata 20 anni fa - ha commentato il- Da una piccola impresa familiare siamo diventati una multinazionale dinamica, rappresentando l'essenza dell'industria agroalimentare nella nostra storia e missione. Questa acquisizione è una pietra miliare significativa: con essa diventiamo uno dei principali leader del settore agroalimentare europeo, con un portafoglio eccezionale che copre 10diverse categorie".È stato, che sarà composto da Angelo Mastrolia in qualità di Presidente, Simon Harrison nel ruolo di CEO, Fabio Fazzari come CFO, Giuseppe Mastrolia come Director, concentrato specificamente sull'implementazione di sinergie commerciali e operative e sullo sviluppo del business del Gruppo, e Benedetta Mastrolia come Director, per garantire una comunicazione efficace agli analisti e agli investitori in relazione agli sviluppi del Gruppo.Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà supportato da une composto da manager di rilievo, i quali riporteranno al CEO Simon Harrison. Barry McDonnell e Joe Dent continueranno a ricoprire i loro ruoli rispettivamente di Chief Operations Officer e Chief People Officer, Ian Rooney come Chief Supply Chain Officer, Connie Emerson come Chief Strategy Officer, insieme a Neil Bohannon e Ruth Simpson rispettivamente nei ruoli di Chief Procurement Officer e Chief Commercial Officer.Nel periodo compreso tra il signing e il closing dell'operazione, il management di Newlat Food, ha elaborato, con il supporto di consulenti esterni, undel Gruppo, al fine di adeguare Princes ad una gestione efficiente e in linea i principali player del settore F&B. Si prevede che l'attuazione di tale piano porterà a un significativo miglioramento dei margini e a un robusto rafforzamento della posizione finanziaria netta.L'implementazione del suddetto piano sarà di supporto per trasformare New Princes Group in un importante attore nel mercato paneuropeo, con ampie prospettive di crescita. Il management presenterà idi questa strategia agli analisti e agli investitori nel