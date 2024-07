Sesa acquisisce PV Consulting e amplia competenze nelle piattaforme SAP

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, hatramite Var Group una, rafforzando le proprie competenze in ambito enterprise platform, a supporto della trasformazione digitale dei distretti del Made in Italy.PV Consulting, con sede a Roma,nell'esercizio 2023 pari a 1,5 milioni di euro e undi circa il 10%, ha un organico di 15 risorse specializzate in consulenza e soluzioni gestionali, in particolare su piattaforma SAP HCM (Human Capital Management). L'acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal gruppo in applicazione di un criterio di 5 volte l'Ebitda medio normale della società target.Per il gruppo Sesa si tratta delladopo le 13 del 2023 e le 18 del 2022."Proseguiamo il nostro percorso di sviluppo di risorse nel settore della consulenza e delle piattaforme tecnologiche per il segmento enterprise, attraversocon obiettivi di estensione del nostro perimetro operativo e di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder", ha dichiarato il