Stellantis: spedito il primo lotto di veicoli elettrici Leapmotor dalla Cina

Stellantis

(Teleborsa) -, in Cina, alla volta dei porti europei, il: i SUV C10 e le vetture T03. Ne dà comunicazione, colosso italiano-francese del settore automotive, parlando di "una tappa importante" per la joint venture tra Leapmotor e Stellantis, con l'obiettivo comune di trasferire maggiore innovazione nel mercato europeo e raggiungere rapidamente una mobilità sostenibile grazie alle vetture elettriche.Leapmotor International, l'azienda in quote 51:49, guidata da Stellantis,i veicoli C10 e T03 in nove Paesi europei a partire. Entro la fine del 2024, sono previsti 200 punti vendita in Europa."La spedizione avvenuta questo mese del primo lotto di vetture C10 e T03 in Europa segna una svolta cruciale per Stellantis e Leapmotor - ha dichiaratodi Stellantis - Dimostra la nostra volontà di offrire ai clienti soluzioni di mobilità innovative e sostenibili. Grazie alla capillare rete di vendita di Stellantis in Europa e all'impegno dei team delle nostre aziende per garantire un prodotto innovativo e di qualità, sono certo che le vetture Leapmotor sapranno suscitare un vasto consenso presso i clienti europei. La nostra partnership offre opportunità importanti e auspichiamo che il percorso che abbiamo intrapreso insieme ci conduca al successo".Potendo contare sui canali di distribuzione di Stellantis, la joint venture Leapmotor International punta adi veicoli Leapmotor in Europa, passando dai 200 previsti a fine 2024 a ben 500 entro il 2026.