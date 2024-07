USA, fiducia consumatori luglio aumenta a 100,3 punti

(Teleborsa) -. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un incremento dell'indice a 100,3 punti nel mese di2024 rispetto ai 97,8 punti del mese di giugno e contro un calo a 99,7 punti atteso dal consensus.Nello stesso periodo l'indice sullasi porta a 133,6 punti dai 135,3 precedenti, mentre l'indice sulleè salito a 78,2 punti da 72,8 punti."La fiducia è aumentata a luglio, ma- ha affermato Dana Peterson, capo economista del Conference Board - Anche se i consumatori rimangono relativamente positivi riguardo al mercato del lavoro, sembrano ancora preoccupati per i prezzi e i tassi di interesse elevati e per l'incertezza sul futuro; cose che potrebbero non migliorare fino al prossimo anno"."Rispetto al mese scorso, i consumatori sono un po' meno pessimisti riguardo al futuro - ha aggiunto - Le aspettative per il reddito futuro sono leggermente migliorate, ma i consumatori sono rimasti generalmente negativi riguardo alle future condizioni economiche e occupazionali. Nel frattempo, i consumatori sono stati. Potenzialmente, minori aggiunte mensili di posti di lavoro stanno pesando sulla valutazione dei consumatori sull'attuale disponibilità di lavoro: sebbene sia ancora piuttosto forte, la valutazione dei consumatori sull'attuale situazione del mercato del lavoro è scesa al livello più basso da marzo 2021".