Ad Intel, Nielsen: "Mercato pubblicitario in positivo a giugno, +12,3%"

(Teleborsa) - Nielsen, leader globale nella misurazione dell'audience, dei dati e nelle analisi, ha pubblicato irelativi al. Questi vedono gli investimenti pubblicitari in Italia chiudere il mese a +12,3%, portando la. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l'andamento nel primo semestre del 2024 si attesta a +6,7%."Gli investimenti pubblicitari in Italia hanno registrato una crescita significativa nel mese di giugno, con un incremento del 12,3%. Questo aumento è stato trainato principalmente dalla TV che grazie ai Campionati Europei di calcio ha registrato un exploit del +26,9% – dichiara–. Il trend molto positivo si estende a quasi tutti i mezzi di comunicazione, fatta eccezione per la stampa che continua a registrare un calo del -6,7%. Una nota particolare va fatta per il comparto 'Automobili', che cresce del 25,7% nel primo semestre di quest’anno, a sostegno delle immatricolazioni (+5,3%) e confermando il ruolo trainante nel mercato dell'advertising".Relativamente ai singoli mezzi,è cresciuta a due cifre +26,9% a giugno e +8,6% nel primo semestre del 2024. Ii sono in calo: -4,0% a giugno 2024 e del -7,1% nel primo semestre.-12,3% a giugno, -2,8%. La Radio è in crescita del +16,3% nel mese di giugno e +10,4% nel primo semestre .Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, lanel primo semestre 2024 chiude con un +4,2% (+5,4% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).Segno positivo nel semestre per l'+13,5%, in crescita la Go TV che segna un +10,3% e il Cinema +49,2%. In calo il Direct Mail -6,6%.Sonoil contributo maggiore è portato da Automobili (+63,7%), Gestione casa (+57,7%) e Distribuzione (+41,1%). In calo a giugno solo gli investimenti di Oggetti personali (-31,5%), Giochi/Articoli scolastici (-20,2%) e Telecomunicazioni (-15,9%).Relativamente aisi evidenzia, nel primo semestre 2024, l'andamento positivo di Automobili (+25,7%), Distribuzione (+12,1%), e Gestione casa (+40,3%), in calo invece Media/Editoria (-18,2%), Telecomunicazioni (-15,1%) e Cura Persona (-0,7%)È sensibile l'incremento dela giugno, +41.1%. L'aumento degli investimenti pubblicitari nel settore è guidato dai comparti Shopping on line e Grande distribuzione alimentare in un periodo di opportunità stagionali” conclude Luca Bordin.