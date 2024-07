Anima Holding, crescita a doppia cifra di utili e ricavi nel 1° semestre

Anima Holding

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'ano con un(in aumento dell’88% rispetto ai 63,2 milioni di euro del 1à semestre 2023). Il risultato, tiene conto sia di undi 8 milioni relativo all’acquisizione di Kairos Partners SGR nel mese di maggio, sia dell'riferibile alla partecipazione in Castello SGR, che ha determinato minori imposte a conto economico per 6,1 milioni di euro.Lesono state pari a 163,1 milioni di euro (+16% rispetto ai 140,6 milioni di euro del 1° semestre 2023, +8% escludendo le Acquisizioni). Le, sostanzialmente assenti nel periodo corrispondente del 2023, sono state pari a 46,4 milioni di euro, mentre glihanno raggiunto i 29,9 milioni di euro, con un incremento del 51% rispetto al primo semestre 2023. Di conseguenza, irisultano pari arispetto al 2023 (del 38% escludendo le Acquisizioni).(che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali il provento da badwill, l’effetto fiscale dell’affrancamento, gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato pari arispetto ai 78,8 milioni di euro del primo semestre dell’anno precedente.consolidata al 30 giugno 2024 presenta unamilioni di euro (rispetto ai 13,2 milioni di euro di di debito netto alla fine dell’esercizio 2023).