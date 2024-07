Energia, iniziativa BEI-Deutsche Bank: 1 miliardo di garanzie bancarie per i parchi eolici dell'Ue

Deutsche Bank

(Teleborsa) - La(BEI) sta attivando un'iniziativa daper sostenere i produttori di apparecchiature per l'in Europa estendendo una controgaranzia da. La transazione consentirà a Deutsche Bank di creare unfino a 1 miliardo di euro diper nuovi investimenti neinell'UE.L'accordo rappresenta la prima operazione nell'ambito del piano della BEI del dicembre 2023 per fornire 5 miliardi di euro per rafforzare la fornitura diper le imprese di tutto l'. L'iniziativa, parte di un pacchetto di energia eolica dell'UE presentato dalla Commissione europea nell'ottobre 2023 per mantenere una catena di approvvigionamento di energia eolica sana e competitiva in tutta l'Unione. Previe contro-garanze ai principali istituti di credito del settore, tra cui Deutsche Bank."Un rapido accumulo di energia eolica è fondamentale per decarbonizzare l'economia", ha affermato il vicepresidente della BEI–.Insieme a Deutsche Bank, stiamo promuovendo l'espansione delle energie rinnovabili in Europa e in questo modo abbassando il prezzo dell'energia sostenibile. Il rispettivo progetto contribuirà anche a salvaguardare e creare posti di lavoro in un'industria europea sostenibile e competitiva”.Le controgaranzie della BEI nell'ambito della sua iniziativa da 5 miliardi di euro sono progettate per condividere iche le banche commerciali devono affrontare quando hanno a che fare con gli attori dell'industria eolica. Lo strumento facilita l'accesso alle linee di pagamento anticipato e di garanzia delle prestazioni, a vantaggio sia delle banche che dell'industria. Si stima che lo strumento di garanzia BEI-Deutsche Bank da 1 miliardo di euro avvierà investimenti privati fino a“L'accelerazione e l'entità complessiva della transizione energetica richiedono investimenti massicci, ma anche requisiti di garanzia e garanzia. Il nostro accordo con la BEI fornisce volumi di garanzia aggiuntivi tangibili per i produttori eolici per vincere ed eseguire i progetti di quantità sostanziale", ha affermato, a Deutsche Bank CEO di Asia Pacifico, Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e Germania e membro del consiglio di amministrazione –. Questi partenariati tra gli attori pubblici e il settore privato saranno una pietra angolare per finanziare il successo della trasformazione digitale e sostenibile", ha affermato von zur Muehlen.“Non ci può essere una transizione energetica pulita di successo senza un forte settore manifatturiero di tecnologie pulite nell'UE. Questa iniziativa aiuterà il settore eolico europeo ad avere accesso al necessario sostegno finanziario di cui ha bisogno per continuare a prosperare in patria e sulla scena globale", ha affermato, vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, le relazioni interistituzionali e la previsione.“L'energia eolica è la chiave per l'Europa per raggiungere il suo ambizioso obiettivo di energia rinnovabile. Perché ciò accada, dobbiamo continuare a sostenere i nostri produttori di attrezzature in modo che l'Europa possa far progredire la transizione verde rimanendo competitiva e garantendo posti di lavoro verdi. Questa tempestiva iniziativa con la BEI è un importante risultato nell'ambito del pacchetto europeo per l'energia eolica per sbloccare gli investimenti e dare una spinta al settore eolico", ha affermato, commissario per l'energia.