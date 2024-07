Lufthansa, utile dimezzato nel secondo trimestre

Lufthansa

Gruppo Lufthansa

(Teleborsa) - Conti a luci ed ombre per la compagnia aerea tedesca, che continua a registrare dati di crescita brillanti, ma subisce anche l'impatto degli scioperi del personale ed i ritardi nelle consegne degli aerei, che hanno fatto lievitare i costi operativi. Per questo motivo il titolo prosegue le contrattazioni in ribasso alla Borsa di Francoforte, dove registra un calo del 2,1% a 5,77 euro per azione.Lufthansa ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con undi euro, quasi dimezzato rispetto agli 881 milioni dei primi sei mesi del 2023. A pesare sui risultati del gruppo sono state le inefficienze generate daglie dalle, che hanno fatto aumentare i costi di manutenzione dei vecchi aeromobili.Il Gruppo Lufthansa è un gruppo multi-brand e raccoglie diverse compagnie, compresa la quota do controllo dell'italiana. Lufthansa Airlines, nello specifico, ha chiuso un secondo trimestre difficile con una perdita di 427 milioni, rispetto ad un utile di 149 milioni relativo al 2023.del secondo trimestre nel segmento passeggeri sonodi euro, con undi euro. Nel secondo trimestre, le compagnie hanno accolto a bordo circa, portando il totale dei passeggeri trasportati nel primo semestre a 60 milioni."La nostra compagnia aerea più importante, Lufthansa, è stata particolarmente colpita nella prima metà dell'anno", ha detto il Ceo Carsten Sphr, spiegando che "oltre agli effetti derivanti dallo sviluppo del mercato, si sono registrati effetti speciali, come gli, ulteriorie le conseguenti, nonché' problemi strutturali della compagnia aerea".L'intesso di ITA Airways nell'ambito delconsentirà ai tedeschi dinel settore del trasporto aereo. Lo ha detto il Ceo Sphor, facendo riferimento alla recente acquisizione della quota di maggioranza di ITA. Oltre a questo - ha aggiunto il manager - il Gruppo ha fattocon l'introduzione del nuovo prodotto intercontinentale Allegris, il lancio di Lufthansa City Airlines e la vendita di AirPlus.Il vettore tedesco Lufthansa Airlines sta affrontando in questa fase delle, ma deve anche affrontare ledi Lufthansa e CityLine ed i notevoli ritardi nelle consegne degli aerei. Dopo un trimestre e semestre in perdita, raggiungere un risultato in pareggio per l’intero anno sta diventando sempre più impegnativo.Oltre alle misure a breve termine perla compagnia aerea ha quindi lanciato uncompleto per aumentare l’efficienza, ridurre la complessità e migliorare la qualità, e quindi rendere il marchio principale a prova di futuro. Fra le misure adottate l'aumento deie delladel servizio, il,, l'ottimizzazione della rete, l'aumento della produttività attraverso ladell’equipaggio, lo, l'espansione del network di Discover Airlines e Lufthansa City Airlines.