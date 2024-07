Pago Fresh: al via il tour di BANCOMAT SpA per promuovere PagoBANCOMAT su Apple Pay

(Teleborsa) - È pronto a partire ilcon il nome "" che promuove la partnership e l’inserimento delle carte PagoBANCOMAT dentro Apple Pay, il wallet digitale di Apple. La partnership traparte da unaideata dall’agenzia VML e prodotta daAgosto infatti sarà un mese speciale, dedicato allae di questa collaborazione con varie tappe itineranti in tutta Italia, dedicate particolarmente alla. L’estate e la semplicità del pagamento contactless fanno match in un’unica operazione:Durante il tour, presso il colorato bancone centrale del grande truck a due piani completamente brandizzato, si potrà scegliere il gelato che più si addice al proprio carattere.: impulsivo, creativo, romantico, visionario, simpatico, vivace.Una hostess supporterà i consumatori che hannoe un iPhone ad effettuare una transazione simbolica di 20 centesimi per supportare Banco Alimentare.I consumatori potranno a questo puntoche aiuteranno a. Chi partecipa potrà inoltre godersi il gelato e le altre attività offerte da Pago Fresh salendo sulla terrazza del truck.Spiega: "Siamo molto soddisfatti di questo tour. Come il concept dell’evento che abbiamo realizzato su un’idea dell’agenzia creativa VML, anche il nostro match con BANCOMAT è stato molto entusiasmante. L’organizzazione dei nostri eventi aziendali e delle nostre manifestazioni di ogni tipo, sportive, musicali e cinematografiche collocano al centro il core business dell’azienda e spetta proprio a noi svilupparlo mettendo in evidenza ogni singolo aspetto, anche quello che può sembrare più scontato."Aggiunge: "La campagna di comunicazione per promuovere la partnership tra PagoBANCOMAT e Apple Pay che parte ora è solo un ulteriore step di un percorso d’innovazione che la nostra azienda ha iniziato oltre 40 anni fa. L’attività sviluppata con Cattleya Events e che ci porterà in tutta Italia per promuovere un servizio che ormai ogni giorno di più si diffonde tra i nostri clienti è per noi molto importante, e non potevamo che affidarci ad un partner come Cattleya Events per il kick off ufficiale sul territorio. Siamo sicuri che sarà un tour veramente impattante e non vediamo l’ora di testarne l’efficacia".