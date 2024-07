WIIT rinnova contratto quadriennale per un valore di 4,7 milioni di euro

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, annuncia il, per un valore complessivo di circa, con una primaria società italiana parte di un importante gruppo internazionale.Il Cliente ha scelto di proseguire lacon WIIT confermando la solidità del rapporto attraversoche integra servizi gestiti, processi, sicurezza e tecnologie. Si tratta di un modello, incluso nell’offerta di WIIT, che andrà a potenziare ulteriormente flessibilità, scalabilità e sicurezza dei servizi già a disposizione del Cliente.grazie all’estensione dei servizi Cloud e all’adozione del servizio di Disaster Recovery erogato nella Standard Zone North-East in Italia. Quest’ultima Zone opera in sinergia con la Premium Zone Italy North-West, che detiene sistemi in grado di ospitare in alta affidabilità tutti i processi business critical del Cliente."Il rinnovo del contratto da parte di un Cliente di questo calibro dimostra la fiducia nei nostri servizi e avvalora la solidità e la qualità dell’offerta di WIIT", ha commentato il CEO di WIIT,