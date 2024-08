Banca Generali annuncia nuova emissione di strumenti Additional Tier 1

Banca Generali

Gruppo Generali

(Teleborsa) -comunica di aver definito le condizioni economiche diper un ammontare complessivo pari a, che sarà interamente sottoscritta da compagnie del Gruppo Generali nella forma di un, per una maggiore flessibilità ed efficienza operativa. I titoli verrannoL’Emissione è finalizzata, per una parte, alAdditional Tier 1 in essere, emessa lo scorso 23 dicembre 2019 del valore didi euro e detenuta dale, per la restante parte, al fine diper la Banca, come per l’intero settore bancario italiano ed europeo, a partire dal 1° gennaio 2025. L’Emissione risultaCon riferimento ai principali termini della Emissione, si segnala che, la, non cumulativa, è statasu base annuale per il periodoe, successivamente, verrà. Conformemente alla normativa vigente, e alla prassi di mercato,e potrà essere rimborsata anticipatamente dall'Emittente solo a partire dal quinto anno (8 agosto 2029) e, successivamente, a ciascuna data di pagamento delle cedole.Il Rimborso dello strumento Additional Tier 1 emesso nel 2019 è soggetto ad autorizzazione preventiva dell’autorità di vigilanza competente, nonché alla soddisfazione delle condizioni previste dalla normativa vigente. A tal riguardo, si precisa che è stata presentata specifica istanza a Banca d’Italia.