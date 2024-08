Banca Mediolanum prevede margine da interessi in aumento del 10% in 2024

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unpari a 449,9 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lesono pari a 587,4 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto al primo semestre 2023, anche grazie alla consistente raccolta netta in prodotti di risparmio gestito ed alla buona performance dei mercati. Ilpari a 418 milioni di euro beneficia di un contesto dei tassi di interesse superiore rispetto all'inizio del 2023 e registra pertanto un aumento del 20%.Ilè pari a 129,50 miliardi di euro, risultando in un incremento del 15% rispetto al 30 giugno scorso e del 10% dalla fine del 2023. Glidel Gruppo si attestano a 16,95 miliardi di euro, stabili rispetto sia al 30 giugno 2023 sia al 31 dicembre."Sonodi questo primo semestre del 2024, che esprimono una crescita significativa in termini di clienti, di patrimonio - che supera i 129 miliardi - e di redditività. Ciò riflette il successo della nostra strategia, che guarda sempre al lungo periodo e mette il cliente al centro - ha commentato l'- Infatti, in un contesto di relativa stabilità dei tassi di interesse, rimasti più elevati rispetto alle previsioni di inizio anno, abbiamo rivolto ai clienti iniziative commerciali importanti come il conto di deposito al 5%, continuando contestualmente a beneficiare di un margine da interessi elevato"."Il tutto si traduce in un utile netto che nei sei mesi sale a 450 milioni, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2023, con le commissioni nette, la base del nostro conto economico, in continua crescita - ha aggiunto -, sospinto dall'andamento dei mercati azionari, verso cui abbiamo un'ampia esposizione e che consentono ai clienti di ottenere grandi performance nel lungo periodo. Sono convinto che vi siano tutte le premesse per continuare in questi termini anche nella seconda parte dell'anno".I volumi commerciali ammontano a 7,01 miliardi, in crescita rispetto ai 6,46 miliardi di euro dello scorso anno. In particolare: laè stata estremamente positiva per 5,66 miliardi di euro, in aumento del 21% anno su anno, mentre la Raccolta Netta Gestita ha raggiunto 3,09 miliardi di euro, in aumento del 43%.Il numero deial 30 giugno 2024 è pari a 6.314 in aumento del 2% rispetto alla fine dello scorso anno, anche grazie al contributo del progetto Next; il totale dei Clienti bancari si attesta a 1.865.500, in aumento del 4% rispetto alla fine del 2023.Con riferimento all', Banca Mediolanum si aspetta: Raccolta netta in risparmio gestito a 6,5-7 miliardi di euro; Margine da Interessi 2024 atteso in crescita di circa il 10% rispetto al precedente esercizio, stabile nel 2025; Cost/Income Ratio in linea con i valori registrati nell'esercizio 2023 a circa 40%; Costo del Rischio in linea con l'esercizio 2023 a circa 20 bps; Dividendo 2024 in crescita rispetto all'esercizio precedente (soggetto ad approvazione).