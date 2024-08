Cina, PMI Caixin manifatturiero luglio scende a 49,8 punti

(Teleborsa) -, che delude le attese degli analisti. Secondo il sondaggio mensile di Caixin/S&P Global, il PMI manifatturiero è sceso a2024 a quotadai 51,8 precedenti, portandosi quindi sotto la soglia critica dei 50 punti, tra fase di espansione (valori superiori ai 50 punti) e di contrazione (valori inferiori ai 50 punti). Gli analisti si aspettavano 51,4 punti."Il Caixin China General Manufacturing PMI si è attestato a 49,8 a luglio, in calo di 2 punti rispetto al mese precedente, cadendo in territorio di contrazione per la prima volta in nove mesi - ha commentato Wang Zhe, economista senior presso Caixin Insight Group - Detto questo, il"."L'- ha aggiunto - La produzione manifatturiera è cresciuta per il nono mese consecutivo a luglio, anche se la crescita è stata marginale, indicando che l'espansione della produzione è stata limitata".