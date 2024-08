Ferragamo, redditività e ricavi in calo nel 1° semestre

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre cin un risultato prima delle imposte positivo per 15 milioni di euro, rispetto ai 34 milioni di euro del primo semestre 2023, mentredi periodo, inclusivo del risultato di terzi, è pari arispetto ai 21 milioni di euro registrati nel primo semestre 2023. L’Utile Netto di pertinenza del Gruppo risulta pari a 6 milioni di euro, rispetto ai 22 milioni di euro del primo semestre 2023.Nel primo semestre, isono stati pari a 523 milioni di euro,, rispetto al primo semestre 2023, mentre nel solo secondo trimestre si registrano ricavi per 296 milioni di euro, in calo del 6,% a cambi costanti e dell'8,1% a cambi correnti.) nel semestre è passato pertanto da 134 milioni di euro a, con un’incidenza percentuale sui Ricavi del 22,4% rispetto al 22,3% del primo semestre 2023. Ilè stato positivo per, in calo del 41% rispetto ai 47 milioni di euro registrati nel primo semestre 2023, con un’incidenza percentuale sui Ricavi del 5,3% rispetto al 7,8% del primo semestre 2023.Glial 30 giugno 2024 ammontano a 21 milioni di euro, rispetto ai 17 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, concentrati principalmente sul rinnovamento del network distributivo. Al 30 giugno 2024 il Gruppo ha registrato unaper 167 milioni di euro (rispetto ai 278 milioni di euro al 30 giugno 2023), che include il cash out di 39 milioni di euro relativo all’acquisto delle partecipazioni di minoranza detenute nelle tre joint venture in Greater China. Includendo l’effetto del principio contabile IFRS 16, la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 giugno 2024 è negativa per 512 milioni di euro.