Italcer rifinanzia il debito con pool di banche e Oak Hill Advisors

(Teleborsa) -, tra i leader italiani nel settore delle superfici di design in ceramica, haunitranche di 201 milioni di euro emesse nel corso del 2018 in scadenza ad ottobre di quest'anno.All'operazione hanno partecipato, da un lato, uncomposto da(nel ruolo di banca agente),, Cassa Depositi e Prestiti,, BNL BNP Paribas etramite la sottoscrizione di un finanziamento senior per un importo di 150 milioni di euro e, dall'altro, Oak Hill Advisors (OHA), asset manager alternativo incentrato sul settore del credito leader a livello globale, tramite la sottoscrizione di obbligazioni subordinate.Il precedente finanziamento obbligazionario, emesso nell'ottobre del 2018 per finanziare l'acquisizione di Ceramica Rondine, era stato sottoscritto da fondi di private debt paneuropei gestiti da, affiancato da alcuni operatori specializzati italiani. Negli anni successivi, ulteriori incrementi della stessa obbligazione hanno poi supportato parte del piano di crescita per linee esterne del gruppo Italcer.Il gruppo Italcer nasce infatti da un', socio di riferimento del gruppo, e del CEO del gruppo Graziano Verdi, volta a creare un player di riferimento nel settore ceramico tramite l'aggregazione di eccellenze al fine di sfruttare le significative sinergie produttive, logistiche e commerciali. A partire dal 2017 sono state così completate"Siamo molto soddisfatti di questa operazione - ha detto Lorenzo Stanca, managing partner di Mindful Capital e presidente di Italcer - La nuova struttura di finanziamento porta ad una, rispetto a quella in scadenza".Il gruppo Italcer ha chiuso il 2023 con unpro forma di poco più di 80 milioni di euro, per undi 340 milioni.