Pirelli, target 2024 confermati e redditività in crescita con focus su High Value

Pirelli & C

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con una solida crescita dei principali indicatori economici. Isono stati pari arispetto al primo semestre 2023 e con una crescita organica pari a +4,6% (-4,3% l’impatto derivante dai cambi e dall’iperinflazione in Argentina e Turchia). Il price/mix ha registrato un incremento pari a +2,8%, mentre l'effetto cambi ha avuto un impatto negativo pari a -4,3%.nel primo semestre 2024 è stato pari ae riflette la strategia die la graduale riduzione dell’esposizione sullo Standard. L’High Value rappresenta il 77% del fatturato totale (74% nel primo semestre 2023).nel primo semestre 2024 è stato pari a 768,3 milioni di euro, in crescita delrispetto ai 739,1 milioni di euro del corrispondente periodo 2023.nel primo semestre 2024 è stato pari a 539,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 517,4 milioni di euro nel corrispondente periodo 2023, con un margine Ebit adjusted in miglioramento al 15,6% (15,1% nel primo semestre 2023).nel primo semestre 2024 è stato pari a 231,3 milioni di euro (242,6 milioni di euro nel primo semestre 2023) e sconta gli impatti legati all’iperinflazione.Ildella gestione operativa del primo semestre 2024 è stato pari a -279,4 milioni di euro (-301,6 milioni nel primo semestre 2023) La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2024 è pari a -2.978,0 milioni di euro (-2.261,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023 e -3.087,5 milioni di euro al 30 giugno 2023).Quanto alle, il mercato globale deinel 2024 è previstorispetto al +1% circa della stima di maggio, per effetto di una maggiore debolezza del segmento Standard.si conferma il, con una stima di crescitae circa di 7 punti percentuali maggiore rispetto all’andamento atteso per lo Standard (+6 puntipercentuali le attese precedenti)., che vedono ungrazie a un maggiore contributo del price/mix.pari a circadi euro (volumi confermati a +1,5-2,5% circa, price/mix in miglioramento a +2-2,5% circa e impatto cambi confermato a -4-3% circa).