Shell, utile trimestrale in calo ma annuncia ulteriore buyback

Shell

(Teleborsa) - Il colosso energetico britannicoha chiuso ildel 2024 con undi 6,3 miliardi di dollari, in calo del 19% rispetto ai tre mesi precedenti ma al di sopra delle previsioni degli analisti. Ildi 13,5 miliardi di dollari per il trimestre include un deflusso di capitale circolante di 0,3 miliardi di dollari."Shell ha conseguito- ha commentato il- Abbiamo ulteriormente rafforzato il nostro portafoglio leader di GNL e fatto buoni progressi rispetto ai nostri obiettivi finanziari del Capital Markets Day 2023, tra cui 1,7 miliardi di dollari di riduzioni dei costi strutturali dal 2022. Oggi abbiamo anche annunciato un ulteriore programma di riacquisto da 3,5 miliardi di dollari per i prossimi tre mesi. Continuiamo a dimostrare che stiamo offrendo più valore con meno emissioni"Shell ha annunciato di un programma di riacquisto di azioni proprie da 3,5 miliardi di dollari, che dovrebbe essere completato entro l'annuncio dei risultati del terzo trimestre del 2024. Negli ultimi 4 trimestri, le distribuzioni totali pagate agli azionisti sono state pari al 43% del CFFO.stabile a 0,344 dollari per azione ordinaria.