Societe Generale, l'utile aumenta del 24% nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Il gruppo bancario franceseha registratopari a 6,7 ??miliardi di euro neldel 2024, in aumento del 6,3% rispetto al secondo trimestre del 2023, guidati da un trimestre eccellente per Global Markets e Transaction Banking, maggiori margini di Ayvens e la ripresa di NII in corso in Francia nonostante gli ostacoli derivanti dal beta dei depositi e da una più lenta erogazione dei prestiti in un ambiente silenzioso.Il rapportoè stato al 68,4% nel secondo trimestre, in miglioramento di 2,2 punti percentuali rispetto al secondo trimestre del 23 e di 6,5 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 24. L'di Gruppo è stato pari a 1,1 miliardi di euro, in crescita del +24% rispetto al secondo trimestre 2023."Nel secondo trimestre, le nostre, in linea con i nostri obiettivi per il 2024 e la nostra tabella di marcia per il 2026 - ha commentato il- I nostri ricavi sono guidati da un trimestre eccellente in Global Banking e Investor Solutions, una performance sostenuta delle nostre attività bancarie al dettaglio internazionali, margini più elevati in Ayvens, mentre il margine di interesse è in ripresa nel commercio al dettaglio francese. La crescita dei ricavi, combinata con la nostra disciplinata gestione dei costi e dei rischi, ci consente di migliorare significativamente il nostro rapporto costi/ricavi e la nostra redditività. I nostri coefficienti di capitale e liquidità rimangono molto solidi".