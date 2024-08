Stellantis, al via la terza tranche di buyback da 1 miliardo

Stellantis

(Teleborsa) -, nell'ambito del proprio programma di buyback fino a 3 miliardi di euro "ha sottoscritto un accordo dicon una società di investimento che prende le proprie decisioni di trading sulla tempistica degli acquisti indipendentemente da Stellantis".L'accordo, spiega una nota, riguarda un. La terza tranche del Programma avrà inizio oggi, 1° agosto 2024 e terminerà non oltre il 29 novembre 2024.Stellantis ha sottolineato che intende annullare le azioni ordinarie acquisite attraverso il Programma di riacquisto di azioni proprie da 3 miliardi di euro ad eccezione di una porzione fino a 0,5 miliardi di euro, che saranno utilizzate per futuri piani di azionariato per i dipendenti e piani di compenso basati su azioni.Ad oggi, la parte residua dell’autorizzazione è pari a circa 246 milioni di azioni e la Società detiene 81.500.174 azioni ordinarie proprie pari al 2,10% del capitale sociale totale emesso.Intanto, a Piazza Affari,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 15,35 euro, con un calo dello 0,32%.