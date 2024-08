WIIT, utile semestrale sale a 7,3 milioni di euro. Ricavi +13,4%

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha chiuso ilconpari a 72,7 milioni di euro (29,8 milioni in Italia, 39,5 milioni in Germania e 3,4 in Svizzera) in crescita del 13,4% rispetto a 64,2 milioni nello stesso periodo nell'anno precedente. L'incremento è guidato dalla crescita organica, +5,2%, e dal contributo delle società acquisite: Edge&Cloud in Germania, consolidata dal 1 aprile 2024 per 2,1 milioni (100% Ricavi Core) ed Econis in Sivizzera, consolidata dal 1 maggio 2024 per 3,4 milioni (86% Ricavi Core).L'consolidato è pari a 26,7 milioni di euro (24,3 milioni nel 1H 2023), +9,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie alla concentrazione nei servizi Cloud, al livello di ottimizzazione raggiunto nell'organizzazione dei processi e dei servizi operativi, alle sinergie di costo e al continuo miglioramento del margine delle società acquisite.al 36,7% (37,9% nel 1H 2023) impattato dall'effetto diluitivo del consolidamento di Edge&Cloud ed Econis, le cui sinergie attese di vedranno nei prossimi 18 mesi. Il margine like for like sarebbe stato al 39,8% in progresso di 190 bps vs 1H 2023. L'è pari a 7,3 milioni di euro, rispetto a 6,7 milioni al 30 giugno 2023 (+10,0%)"I risultati del primo semestre dell'anno sono- ha commentato l'- Abbiamo completato la fusione delle società tedesche e identificato le sinergie di costo che si consolideranno nel 2025 e quelle in Svizzera che ci aspettiamo si realizzino nei prossimi 18 mesi. La Pipeline commerciale, in particolare in Germania, ci rende ottimisti per il secondo semestre 2024 e per il 2025. Abbiamo inoltre una discussione aperta sull'estensione di un attuale contratto con una delle principali piattaforme al mondo di gaming per il mercato italiano, riguardante l'utilizzo di tecnologie GPU, applicabili sia al mercato gaming che all'"."Infine, data la previsione di forte crescita del mercato AI e gaming, stiamo progettando undedicato per ospitare tecnologie di GPU a supporto di questo settore", ha aggiunto.La(indebitamento) è pari a -219,9 milioni di euro al 30 giugno 2024 (-202,2 milioni al 31 dicembre 2023), considerando l'impatto IFRS16 di circa 11,6 milioni (10,6 milioni al 31 dicembre 2023) incluso earn out di 4 milioni relativo ad Edge&Cloud ed esclusa la valorizzazione delle azioni proprie in portafoglio quantificata in circa 44,4 milioni al valore di mercato del 30 giugno 2024 (valore di mercato al 31 dicembre 2023 pari a 37,5 milioni).