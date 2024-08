Amazon, Apple e Intel alla prova dei conti: come è andata

Amazon

(Teleborsa) - Prosegue il movimento di correzione del settore Tech USA che non riesce a beneficiare neanche dei numeri positivi del trimestre, venendo nuovamente colpito da un'ondata di vendite a causa della rotazione settoriale in atto, dell'avversione al rischio e del pessimismo degli operatori.Frattanto, i conti annunciati ieri sera da tre Big non hanno sempre rispettato le attese del mercato, quanto a performance o previsioni, motivando le vendite scaturite sin dalla serata di ieri.I conti della big dell'e-commercesono risultati molto positivi.a 148 miliardi di dollari rispetto ai 134,4 miliardi dell'anno precedente (+11% a cambi costanti). L’utile operativo è pressoché raddoppiato a 14,7 miliardi dai 7,7 miliardi del secondo trimestre del 2023., con unper azione risultato superiore ai 65 centesimi dell'anno precedente.per i trimestre successivi. Amazon ha anticipato infatti vendite saranno comprese tra 154 e 158,5 miliardi di dollari, in crescita tra l’8% e l’11% rispetto al terzo trimestre 2023, con un impatto sfavorevole di circa 90 punti base dai tassi di cambio. L’utile operativo è stimato tra 11,5 e 15 miliardi di dollari, rispetto agli 11,2 miliardi di dollari del terzo trimestre 2023. Previsioni che, appunto, non hanno soddisfatto il mercato, che ha punito il titolo con un calo del 5% nella sessione after-hours.La Casa della mela morsa è stata premiata dall'andamento, che resta il prodotto di punta dicon una quota del 46% del fatturato complessivo. La big statunitense ha chiuso il terzo trimestre fiscale con una 85,78 miliardi, superando il consensus di 84,53 miliardi. Le vendite dell'iPhone sono calate di uno 0,2% a 39,3 miliardi di dollari, ma hanno fatto meglio del consensus di 38,81 miliardi. Superiori alle attese anche le vendite di IPad a 7,16 miliardi rispetto ai 6,61 miliardi attesi, mentre le vendite di Mac a 7,01 miliardi sono lievemente sotto il consensus (7,02 miliardi). Bene anche i ricavi sa servizi che si attestano a 24,21 miliardi contro i 24,01 miliardi attesi. Grazie all'andamento degli affari, Apple ha registrato unsuperiore ai 19,88 miliardi di dollari, o. Apple prevede che i servizi crescano all’incirca allo stesso ritmo dei trimestri precedenti, ovvero circa il 14%. La società prevede spese operative comprese tra 14,2 e 14,4 miliardi di dollari nel trimestre in corso ed un margine lordo compreso tra il 45,5% e il 46,5%.Il futuro è legato ancora all'intelligenza artificiale. Il Ceo Tim Cook ha affermato che, sebbene Apple non possa ancora parlare dell’impatto positivo sulle vendite del suoappena lanciato, la società ha aumentato la spesa per approntare il servizio ed ricollocato personale su questa divisione.Learrivano soprattutto con, che ha chiuso il secondo trimestredel mercato, nel tentativo di produrre più rapidamente chip in grado di gestire l'intelligenza artificiale. Le azioni del colosso dei semiconduttori sono crollate fino al 20% nella sessione after-hours, a causa dei risultati. Intel ha annunciato anche il(circa 17mila), launasu base annua, attestandosi a 12,83 miliardi di dollari, al di sotto dei 12,94 miliardi del consensus. La società ha chiuso quindi i conti indi dollari, o 38 centesimi per azione, contro un utile netto di 1,48 miliardi di dollari, o 35 centesimi per azione, relativo allo stesso periodo dell'anno precedente.. Per il terzo trimestre fiscale, Intel ha previsto una perdita netta rettificata di 3 centesimi per azione su ricavi compresi tra 12,5 e 13,5 miliardi di dollari. Gli analisti di LSEG prevedevano un utile netto rettificato di 31 centesimi per azione su un fatturato di 14,35 miliardi di dollari.