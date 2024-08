Istat, produzione industriale in recupero a giugno

(Teleborsa) -italiana, registrando unrispetto a maggio. E' quanto emerge dall', secondo cuiche registra unrispetto ai tre mesi precedenti.L’indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale solo per i beni strumentali (+2,0%); viceversa, si osservano flessioni per i beni di consumo (-0,3%) e per l’energia (-1,4%), mentre i beni intermedi risultano stabili., al netto degli effetti di calendario,(i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di giugno 2023). Ad esclusione dell’energia, unico aggregato in aumento (+1,0%), la flessione si estende ai principali raggruppamenti di industrie come i beni intermedi (-2,0%) ed i beni di consumo (-2,9%), ma è più marcata per i beni strumentali (-3,9%).che registrano glisono la fabbricazione di(+3,6%), le industrie(+3,1%) e(+2,7%). Lesi registrano nella fabbricazione di(-13,0%), nelle industrie(-10,0%) e nella fabbricazione di(-7,8%).