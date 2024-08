Iveco Group, accordo cooperazione fra IDV e RENK

Iveco Group

(Teleborsa) -, il marchio dispecializzato in mezzi per la difesa e la protezione civile,, fornitore leader di soluzioni di propulsione militari e civili, hanno firmato unper esplorare le potenzialità di IDV e RENK nello sviluppo diper future piattaforme da combattimento.Questo accordo di cooperazione costituisce unper consentire alle due parti di contribuire attivamente all'per i loro clienti. Inoltre, risponderà alla necessità di, di ridurre i tempi di consegna e di aumentare la capacità produttiva.L'obiettivo dell'accordo èdi IDV e RENK nello sviluppo e nella produzione di sistemi di propulsione, nonché tecnologie e attrezzature specifiche. L’accordo sottolinea l'impegno di IDV nel segmento dei veicoli cingolati da difesa, in particolare nel contesto geopolitico attuale.