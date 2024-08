OPA Medica, adesioni al 61,7% al termine della quinta settimana

Medica

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa su massime 847.650 azioni ordinarie di, azienda attiva nel settore biomedicale e del MedTech e quotata su Euronext Growth Milan, l'offerente rende noto che, nel periodo compreso tra il 29 luglio 2024 e il 2 agosto 2024, sono statecomplessivamente 372.625 azioni.Gli strumenti finanziari portati complessivamente in adesione dall'inizio del periodo di adesione (1 luglio 2024) sono 523.250. Si tratta delrispetto agli strumenti finanziari in circolazione oggetto dell'offerta e delrispetto agli strumenti finanziari in circolazione alla data del documento di offerta.Il, come prorogato, ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 1 luglio 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 5 agosto 2024, estremi inclusi.Il 31 luglio, l'offerente ha incrementato ilda 27 euro (cum dividend) a 30 euro (cum dividend) e, dunque, di 3 euro (+11,1%), per ciascuna azione portata in adesione all'offerta.