Banco BPM, Castagna: utile 2024 nuova prospettiva di redditività

Banco BPM

(Teleborsa) - L'utile di circa 1,5 miliardi di euro atteso dal Banco BPM quest'anno "ci dà molta fiducia" nell'obiettivo di oltre 1,5 miliardi al 2026 e questo livello può rappresentare "la prospettiva di una redditività sostenibile a lungo termine a partire da quest'anno". Lo ha detto il, durante la conference call sui risultati semestrali della banca. Il rialzo delle previsioni di utile 2024, da 0,9 a 0,95 euro, del dividendo 2023 da 750 a 850 milioni e dell'interim dividend 2024, da 550 a 600 milioni di euro, aprono alla "possibilità di eccedere la previsioni di remunerazione dei soci di 4 miliardi di euro" tra il 2023 e il 2026."Nella prima parte del 2025 daremo una migliore comprensione della nostra strategia per la remunerazione degli azionisti" ma grazie alla generazione di capitale e alla redditività raggiunta "ci sono più soldi per far felici i nostri azionisti", ha aggiunto Castagna, rispondendo in conference call a un analista che chiedeva se la banca stesse pensando a introdurre un buyback azionario.