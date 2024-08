Labomar sbarca in Spagna, acquista maggioranza di Laboratorios Entema

(Teleborsa) - Labomar, azienda leader nel settore della nutraceutica, continua il proprio percorso di espansione con l’acquisizione della maggioranza di Laboratorios Entema., con quasi 30 anni di esperienza è specializzata nella produzione per conto terzi di prodotti cosmetici funzionali, sanitari, per l’igiene e integratori alimentari.L’operazione ha grande rilevanza per il gruppo guidato da Walter Bertin, perché consente a Labomar di rafforzare la propria posizione nel settore della cosmesi funzionale e di accedere più da vicino al mercato nutraceutico spagnolo e sudamericano, sfruttando la struttura all'avanguardia di Laboratorios Entema.L’azienda spagnola, infatti, impiega tecnologie avanzate e dispone di un laboratorio interno che investe costantemente nella creazione e nello sviluppo di nuovi prodotti. Un aspetto che la accomuna al Gruppo trevigiano, che ha sempre fatto della spinta all’innovazione uno dei punti di forza dando vita alla divisione Labomar Research.I due Team di Ricerca e Sviluppo uniranno, pertanto, i propri sforzi per migliorare il servizio ai clienti nella realizzazione di nuove soluzioni mettendo a sistema know how, competenze e tecnologie.Labomar potrà dunque contare sulle strutture di Laboratorios Entema, basate a Palau-solità i Plegamans, molto vicine alla città di Barcellona. Si tratta di un impianto da 10.000 metri quadrati che occupa oltre 120 dipendenti. Laboratorios Entema è presente su scala globale in Europa, Asia, negli Stati Uniti e in Sud America.“L’ingresso in Laboratorios Entema mi riempie di orgoglio - afferma- e consentirà al nostro Gruppo di. Ci permetterà inoltre di rafforzare la nostra posizione in questi ambiti e di entrare con maggiore facilità nel mercato spagnolo della nutraceutica. Potremo, quindi, sfruttare le strutture all’avanguardia di Laboratorios Entema e fare affidamento su un team di ricerca e sviluppo da sempre orientato all’innovazione, esattamente come lo è quello di Labomar”., ha dichiarato: “È un onore per me poter collaborare a questo progetto. Dal momento in cui abbiamo scelto di entrare a far parte di questo gruppo imprenditoriale, ho percepito un ambiente di lavoro dinamico, innovativo e, soprattutto, pieno di talenti. L'intero team di Laboratorios Entema è davvero entusiasta di fare il suo ingresso in questa grande famiglia che non solo cerca l'eccellenza in ogni progetto, ma dà anche valore alla collaborazione, al senso di appartenenza, alla crescita personale e professionale di ciascuno dei suoi membri".