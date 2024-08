Yum Brands, utile sopra attese. Titolo in rally

Yum! Brands

gruppo di fast food americano

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,72%.Il gruppo della ristorazione che controlla la catena KFC ha registrato nel secondo trimestre un utile per azione adjusted di 1,35 dollari superiore alle attese (1,33 dollari).Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 138,9 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 135,9. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 134,9 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.