Airbus riceve da Cathay ordine per 30 A330

Airbus

(Teleborsa) -ha ricevuto da Cathay Group, basato a Hong Kong, un ordine per 30widebody A330-900 destinato al rinnovo della flotta di medie dimensioni impiegata sulle rotte a lungo raggio, grazie all’autonomia di 13.300 km.Gli A330neo saranno dotati diTrent 7000 di ultima generazione, in grado di operare con carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), impiegando fino al 50% del fabbisogno con l’obiettivo di arrivare al 100% entro il 2030.Al 31 luglio 2024 Airbus contava 1.805 ordini fermi da 130 clienti in tutto il mondo per aeromobili A330, con 1.469 esemplari già in tutti i continenti.