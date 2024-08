Commerzbank, miglior utile semestrale in 15 anni. Outlook confermato

Commerzbank

(Teleborsa) -, una delle maggiori banche tedesche, ha comunicato che la crescita del business dei clienti ha continuato a essere forte nel secondo trimestre del 2024 nonostante i nuovi accantonamenti per un totale di 395 milioni di euro e isono aumentati a 2.668 milioni di euro (Q2 2023: 2.629 milioni di euro).Ilè stato pari a 870 milioni di euro nel secondo trimestre (Q2 2023: 888 milioni di euro). Per la prima metà dell'anno, ciò rappresenta un aumento dell'11% a 1.954 milioni di euro (H1 2023: 1.764 milioni di euro). Ldopo le imposte e gli interessi di minoranza è stato pari a 538 milioni di euro nel secondo trimestre (Q2 2023: 565 milioni di euro). Nei primi sei mesi dell'anno l'utile netto è migliorato del 12% a 1.285 milioni di euro (primo semestre 2023: 1.145 milioni di euro), il miglior risultato in 15 anni."Il nostro business con i clienti continua a svilupparsi positivamente. La prima metà dell'anno è stata la migliore in 15 anni. Le aziende hanno richiesto sempre più prestiti per investimenti e i clienti privati ??sono stati più attivi nel business dei titoli. Questa è una buona notizia per Commerzbank - ha affermato il- Con il nostro modello di business diversificato e orientato al cliente e il migliorato potere di guadagno, siamo anche in grado di coprire completamente gli oneri al di fuori dell'attività in corso".L'utile netto per l'è ancora destinato a essere superiore al 2023."Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2024. Le nostre ottime performance aziendali e il confortevole rapporto CET1 ci incoraggiano nella nostra intenzione di restituire sempre più capitale ai nostri azionisti - ha affermato il- Abbiamo presentato domanda alla BCE e all’Agenzia finanziaria tedesca per un terzo riacquisto di azioni con una prima tranche pari a 600 milioni di euro".