Eagleprojects (Palladio Holding) mette a segno due acquisizioni nel settore idrico

(Teleborsa) -, azienda controllata dal private equity Palladio Holding, con sede a Perugia, attiva nella fornitura di software e servizi di ingegneria end-to end e tra i principali player nelle attività di digital twin e progettazione a servizio delle infrastrutture, ha annunciatodelle società, con sede a Perugia, e, con sede in UK.Entrambe le società fanno riferimento al, figura riconosciuta a livello internazionale per le competenze nel settore idrico, che vanta un'esperienza trentennale con attività svolta in oltre 20 Paesi del mondo, e un consolidato rapporto di consulenza con la World Bank.Rogers, oltre a continuare ad avere un ruolo centrale nelle due società acquisite, assumerà anche unaEagleprojects con riferimento allo sviluppo del business nel settore idrico, che rappresenterà una delle principali direttrici di crescita per i prossimi anni, anche all'estero.L'operazione rientra nel piano strategico disegnato dal management di Eagleprojects insieme al partner Palladio - entrato a inizio anno nel capitale della società -, e punta a rafforzare ulteriormente il posizionamento del Gruppo ampliandone le competenze tecniche e l'offerta con soluzioni software avanzate e sempre più competitive. Il piano ha l'obiettivo di raggiungere i settori limitrofi ad alto potenziale, a partire da quello idrico -con l'acquisizione di Dewi e iWED -, ma anche di altri ambiti di forte interesse (energia elettrica, smart road, rete ferroviaria) in Italia e all'estero. Con questa operazione Eagleprojects conta di chiudere il 2024 con un