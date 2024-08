OPA Alkemy, Alberto Bitetto si impegna a portare in adesione il suo 5,02%

(Teleborsa) - Retex, offerente e società controllata da FSI SGR, ha comunicato, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria e totalitaria promossa sulle azioni Alkemy, di aver sottoscritto un, società controllata dall', per il quale Twinfin si è impegnata: ad aderire all'OPA con tutte le proprie 285.345 azioni, rappresentative dellosociale e, per effetto della maggiorazione del voto maturata da Twinfin in data 4 agosto 2024, dell'8,01% dei diritti di voto; e reinvestire in Retex il 100% dei proventi finanziari lordi derivanti dall'adesione.Questo accordo si aggiunge a: l'accordo di adesione e reinvestimento sottoscritto da Retex con Duccio Vitali; gli accordi di adesione sottoscritti da Retex con 10 azionisti di Alkemy, parte del top management. Talihanno a oggetto complessivamente 1.078.019 azioni, rappresentative dele del 27,64% dei diritti di voto.Il periodo di adesione all'offerta avràe terminerà il 20 settembre 2024. Il corrispettivo offerto è pari a 12,00 euro per azione, che incorpora un premio pari al 23,97% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni rilevato al 31 maggio 2024 (l'ultimo giorno di borsa aperta prima della data di annuncio al mercato dell'OPA). L'offerta è finalizzata al delisting.